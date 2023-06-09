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Арасланов Ринат Авзалович

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.08.1988

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1988

Отец: Арасланов Авзал Балягудинович

Мать: Арасланова Гадиля Гаязовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.10.2013

Жена: Хайруллина Гульнара Ильдаровна

Рождение ребёнка
04.06.2014

Дочь: Арасланова Самия Ринатовна

Мать ребёнка: Хайруллина Гульнара Ильдаровна

Рождение ребёнка
07.08.2017

Дочь: Арасланова Марьям Ринатовна

Мать ребёнка: Хайруллина Гульнара Ильдаровна

Рождение ребёнка
04.11.2019

Сын: Арасланов Джамиль Ринатович

Мать ребёнка: Хайруллина Гульнара Ильдаровна