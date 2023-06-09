Арасланов Ринат Авзалович
Место рождения
Дата рождения04.08.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1988
Бракосочетание
?.10.2013
Рождение ребёнка
04.06.2014
Дочь: Арасланова Самия Ринатовна
Мать ребёнка: Хайруллина Гульнара Ильдаровна
Рождение ребёнка
07.08.2017
Дочь: Арасланова Марьям Ринатовна
Мать ребёнка: Хайруллина Гульнара Ильдаровна
Рождение ребёнка
04.11.2019
Сын: Арасланов Джамиль Ринатович
Мать ребёнка: Хайруллина Гульнара Ильдаровна