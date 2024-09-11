Митрофанова (Митюкова) Прасковья (Пасьука) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанова (Митюкова) Прасковья (Пасьука) Петровна

Место рождения

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

31.10.1874

Дата смерти

30.10.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1874

Отец: не указан

Мать: Митюков Петр Павлович

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофанов Федот Данилович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Митрофанов Матвей Федотович

Отец ребёнка: Митрофанов Федот Данилович

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.1903

Дочь: Тухтарова (Митрофанова) Аксиния Федотовна

Отец ребёнка: Митрофанов Федот Данилович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Митрофанов Василий Федотович

Отец ребёнка: Митрофанов Федот Данилович

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.06.1916

Дочь: Митрофанова (Митрофанова) Екатерина Федотовна

Отец ребёнка: Митрофанов Федот Данилович

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
30.10.1961
Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

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