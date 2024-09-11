Митрофанова (Митюкова) Прасковья (Пасьука) Петровна
Место рождения
Дата рождения31.10.1874
Дата смерти30.10.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1874
Отец: не указан
Мать: Митюков Петр Павлович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Сын: Митрофанов Матвей Федотович
Отец ребёнка: Митрофанов Федот Данилович
Рождение ребёнка
15.01.1903
Дочь: Тухтарова (Митрофанова) Аксиния Федотовна
Отец ребёнка: Митрофанов Федот Данилович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Митрофанов Василий Федотович
Отец ребёнка: Митрофанов Федот Данилович
Рождение ребёнка
?.06.1916
Дочь: Митрофанова (Митрофанова) Екатерина Федотовна
Отец ребёнка: Митрофанов Федот Данилович
Смерть
30.10.1961