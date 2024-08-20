Панарина Марина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1906
Сын: Панарин Анисим Анисимович
Отец ребёнка: Панарин Анисим Митрофанович
Рождение ребёнка
23.02.1908
Дочь: (Панарина) Евдокия Анисимовна
Отец ребёнка: Панарин Анисим Митрофанович
Рождение ребёнка
01.05.1910
Отец ребёнка: Панарин Анисим Митрофанович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Панарина) Мария Анисимовна
Отец ребёнка: Панарин Анисим Митрофанович
Рождение ребёнка
05.10.1913
Дочь: (Панарина) Пелагея Анисимовна
Отец ребёнка: Панарин Анисим Митрофанович
Смерть
Неизвестно