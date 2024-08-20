Панарина Марина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанарина Марина Николаевна

Панарина Марина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Анисим Митрофанович

Рождение ребёнка
28.10.1906

Сын: Панарин Анисим Анисимович

Отец ребёнка: Панарин Анисим Митрофанович

Рождение ребёнка
23.02.1908

Дочь: (Панарина) Евдокия Анисимовна

Отец ребёнка: Панарин Анисим Митрофанович

Рождение ребёнка
01.05.1910

Сын: Панарин Иван Анисимович

Отец ребёнка: Панарин Анисим Митрофанович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Панарина) Мария Анисимовна

Отец ребёнка: Панарин Анисим Митрофанович

Рождение ребёнка
05.10.1913

Дочь: (Панарина) Пелагея Анисимовна

Отец ребёнка: Панарин Анисим Митрофанович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.