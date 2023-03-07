Тронин Диомид Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тронин Диомид Никифоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Тронин Никифор Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Тронин Василий Диомидов

Мать ребёнка: Тронина Наталия Трифонова

Роговое, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Наталия Диомидова

Мать ребёнка: Тронина Наталия Трифонова

Роговое, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Тронин Григорий Диомидов

Мать ребёнка: Тронина Наталия Трифонова

Роговое, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Тронин Петр Диомидов

Мать ребёнка: Тронина Наталия Трифонова

Роговое, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Тронин Иван Диомидов

Мать ребёнка: Тронина Наталия Трифонова

Роговое, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Акилина Диомидова

Мать ребёнка: Тронина Наталия Трифонова

Роговое, Слободской муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тронина Наталия Трифонова

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Роговое, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1782
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