Тронин Диомид Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Тронин Никифор Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Тронина Наталия Трифонова
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Наталия Диомидова
Мать ребёнка: Тронина Наталия Трифонова
Рождение ребёнка
Около 1767
Мать ребёнка: Тронина Наталия Трифонова
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Тронин Петр Диомидов
Мать ребёнка: Тронина Наталия Трифонова
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Тронин Иван Диомидов
Мать ребёнка: Тронина Наталия Трифонова
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Акилина Диомидова
Мать ребёнка: Тронина Наталия Трифонова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782