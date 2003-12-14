Якин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якин Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1928

Дочь: Ермакова Анна Александровна

Мать ребёнка: Якина Вера Ивановна

деревня Туличево, Лопандинское сельское поселение, Комаричский район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якина Вера Ивановна

Смерть
Неизвестно
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