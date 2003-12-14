Якин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1928
Дочь: Ермакова Анна Александровна
Мать ребёнка: Якина Вера Ивановна
деревня Туличево, Лопандинское сельское поселение, Комаричский район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якина Вера Ивановна
Смерть
Неизвестно