Гинглятт Александр Сергеевич
мужской, родился 30.12.1985, Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
ОтецГинглятт Сергей АлександровичНеизвестно г.р.
Супруги
Галимская Майя Сергеевна20.11.1987 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
30.12.1985
Отец: Гинглятт Сергей Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Бракосочетание
13.09.2013
Жена: Галимская Майя Сергеевна
Заречный, ЗАТО город Заречный, Пензенская область
Рождение ребёнка
23.01.2016
Рождение ребёнка
01.11.2017
Рождение ребёнка
24.11.2023