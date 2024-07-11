Гинглятт Александр Сергеевич 30.12.1985 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гинглятт Александр Сергеевич

Автор
МГ
Галимская М.

мужской, родился 30.12.1985, Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край

Отец
Гинглятт Сергей АлександровичНеизвестно г.р.
Супруги
Галимская Майя Сергеевна20.11.1987 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1985

Отец: Гинглятт Сергей Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край

Бракосочетание
13.09.2013

Жена: Галимская Майя Сергеевна

Заречный, ЗАТО город Заречный, Пензенская область

Рождение ребёнка
23.01.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галимская Майя Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
01.11.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галимская Майя Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
24.11.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галимская Майя Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва

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