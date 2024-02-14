Галимов Амир
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1931
Дата смерти29.03.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1931
Отец: Галимов Газиз
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галимова (Утягулова) Разия
Рождение ребёнка
15.08.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галимова (Утягулова) Разия
Смерть
29.03.1994