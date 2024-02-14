Галимов Амир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галимов Амир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1931

Дата смерти

29.03.1994

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1931

Отец: Галимов Газиз

Мать: Галимова (Галимов) Минкамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галимова (Утягулова) Разия

Рождение ребёнка
23.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галимова (Утягулова) Разия

Рождение ребёнка
15.08.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галимова (Утягулова) Разия

Смерть
29.03.1994

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