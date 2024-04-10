Шопик (Волонцей) Констанция — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШопик (Волонцей) Констанция

Шопик (Волонцей) Констанция

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

30.09.1855

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

1808 г.р.
1809 г.р.
Около 1810 г.р.
Около 1813 г.р.
1816 г.р.
1829 г.р.

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шопик Антон

Отец ребёнка: Шопик Игнатий

Место жительства
Неизвестно
Воробейки, Свислочский район, Гродненская область
Бракосочетание
03.02.1807

Муж: Шопик Игнатий

Рождение ребёнка
22.02.1808

Сын: Шопик Мацей

Отец ребёнка: Шопик Игнатий

Рождение ребёнка
20.12.1809

Дочь: Шопик Ева

Отец ребёнка: Шопик Игнатий

Воробейки, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Шопик Ефим

Отец ребёнка: Шопик Игнатий

Воробейки, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Шопик Николай

Отец ребёнка: Шопик Игнатий

Рождение ребёнка
06.09.1816

Сын: Шопик Иоаким

Отец ребёнка: Шопик Игнатий

Рождение ребёнка
07.01.1829

Сын: Шопик Стефан

Отец ребёнка: Шопик Игнатий

Метрические книги костела Порозово | ф. 895, оп. 2, д. 4, л. 51об-52
Смерть
30.09.1855

Мы используем куки для улучшения работы сайта.