Шопик (Волонцей) Констанция
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смерти30.09.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шопик Антон
Отец ребёнка: Шопик Игнатий
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.02.1807
Муж: Шопик Игнатий
Рождение ребёнка
22.02.1808
Сын: Шопик Мацей
Отец ребёнка: Шопик Игнатий
Рождение ребёнка
20.12.1809
Дочь: Шопик Ева
Отец ребёнка: Шопик Игнатий
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Шопик Ефим
Отец ребёнка: Шопик Игнатий
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Шопик Николай
Отец ребёнка: Шопик Игнатий
Рождение ребёнка
06.09.1816
Сын: Шопик Иоаким
Отец ребёнка: Шопик Игнатий
Рождение ребёнка
07.01.1829
Сын: Шопик Стефан
Отец ребёнка: Шопик Игнатий
Метрические книги костела Порозово | ф. 895, оп. 2, д. 4, л. 51об-52
Смерть
30.09.1855