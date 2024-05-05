Чайка (Белякова) Любовь Николаевна 14.09.1936 — найти родственников по фамилии на Familio

Чайка (Белякова) Любовь Николаевна

Автор
ЮФ
Филюшкина Ю.

женский, родилась 14.09.1936, Никольская, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

умерла Неизвестно

Отец
Беляков Николай ВасильевичНеизвестно г.р.
Мать
Белякова Лидия Васильева07.07.1908 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1936

Отец: Беляков Николай Васильевич

Мать: Белякова Лидия Васильева

Никольская, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
01.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чайка Александр Петрович

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область

Смерть
Неизвестно

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