Чайка (Белякова) Любовь Николаевна
женский, родилась 14.09.1936, Никольская, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
умерла Неизвестно
ОтецБеляков Николай ВасильевичНеизвестно г.р.
МатьБелякова Лидия Васильева07.07.1908 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1936
Никольская, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чайка Александр Петрович
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно