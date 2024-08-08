Мечетная Александра (Саша)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мечетной Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мечетной Павел Константинович
Отец ребёнка: Мечетной Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мечетная Татьяна
Отец ребёнка: Мечетной Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мечетной Василий Константинович
Отец ребёнка: Мечетной Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самофалова (Мечетная) Вера Константивна
Отец ребёнка: Мечетной Константин
Смерть
Неизвестно