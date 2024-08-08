Мечетная Александра (Саша) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМечетная Александра (Саша)

Мечетная Александра (Саша)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мечетной Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мечетной Павел Константинович

Отец ребёнка: Мечетной Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мечетная Татьяна

Отец ребёнка: Мечетной Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мечетной Василий Константинович

Отец ребёнка: Мечетной Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самофалова (Мечетная) Вера Константивна

Отец ребёнка: Мечетной Константин

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.