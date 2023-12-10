Николич Десимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1933
Отец: Николич Лека
Мать: Николич Стамения
Рождение ребёнка
1952
Сын: Николич Зоран
Рождение ребёнка
14.05.1960
Сын: Николич Драган
Рождение ребёнка
13.03.1968
Сын: Николич Милан
Мать ребёнка: Николич Титана
Рождение ребёнка
09.01.1972
Сын: Николич Деян
Смерть
Неизвестно