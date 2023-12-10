Николич Десимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николич Десимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1933

Отец: Николич Лека

Мать: Николич Стамения

Рождение ребёнка
1952

Сын: Николич Зоран

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1960

Сын: Николич Драган

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1968

Сын: Николич Милан

Мать ребёнка: Николич Титана

Рождение ребёнка
09.01.1972

Сын: Николич Деян

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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