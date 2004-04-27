Калашникова Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1971
Рождение ребёнка
22.06.1993
Сын: Асманкин Василий Владимирович
Отец ребёнка: Асманкин Владимир Александрович
Рождение ребёнка
21.09.1993
Сын: Асманкин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Асманкин Владимир Александрович
Рождение ребёнка
27.04.2004
Сын: Асманкин Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Асманкин Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно