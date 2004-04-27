Калашникова Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашникова Елена Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1971

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1971

Отец: Калашников Григорий Дмитриевич

Мать: Быстрицкая Екатерина Леонтьевна

Рождение ребёнка
22.06.1993

Сын: Асманкин Василий Владимирович

Отец ребёнка: Асманкин Владимир Александрович

Рождение ребёнка
21.09.1993

Сын: Асманкин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Асманкин Владимир Александрович

Рождение ребёнка
27.04.2004

Сын: Асманкин Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Асманкин Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асманкин Владимир Александрович

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