Андреев Георгий Иванович
Место рожденияг.Оренбург, Оренбургская область, РСФСР
Дата рождения07.01.1930
Дата смерти06.04.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева (Жиренкина) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева (Жиренкина) Евдокия Ивановна
Смерть
06.04.2015
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно