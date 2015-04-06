Андреев Георгий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Георгий Иванович

Место рождения

г.Оренбург, Оренбургская область, РСФСР

Дата рождения

07.01.1930

Дата смерти

06.04.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева (Жиренкина) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
22.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева (Жиренкина) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева (Жиренкина) Евдокия Ивановна

Смерть
06.04.2015
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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