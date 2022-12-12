Ватутин Николай Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ватутин Николай Фёдорович

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Место рождения

Чепухино, Валуйский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

16.12.1901

Дата смерти

15.04.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Чепухино, Валуйский уезд, Воронежская губерния
Место жительства
С 1901
Чепухино, Валуйский уезд, Воронежская губерния
Место жительства
По 1922
г. Полтава, Полтавский уезд Полтавской губернии
Место жительства
С 1924
г. Киев, Украинская ССР
Место жительства
С 1926
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1937
г. Киев, Украинская ССР
Место жительства
С 1940
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1941
Псков, город Псков, Псковская область
Смерть
15.04.1944
г. Киев, Украинская ССР
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