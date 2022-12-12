Ватутин Николай Фёдорович
Место рождения
Дата рождения16.12.1901
Дата смерти15.04.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1901
Место жительства
По 1922
г. Полтава, Полтавский уезд Полтавской губернии
Место жительства
С 1924
г. Киев, Украинская ССР
Место жительства
С 1926
Место жительства
С 1937
г. Киев, Украинская ССР
Место жительства
С 1940
Место жительства
С 1941
Псков, город Псков, Псковская область
Смерть
15.04.1944
г. Киев, Украинская ССР