Семенюк Николай известно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк Николай известно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1906 ст.

Дочь: Ясько София Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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