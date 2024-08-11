Екатерина Игнатова
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смерти1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1755 и 1761
Муж: Фома Макаров
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна Фомина
Отец ребёнка: Фома Макаров
Рождение ребёнка
1769
Сын: Прохор Фомин
Отец ребёнка: Фома Макаров
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Авдотья Фомина
Отец ребёнка: Фома Макаров
Смерть
1795