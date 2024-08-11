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Екатерина Игнатова

Место рождения

Докукино, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Докукино, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Между 1755 и 1761

Муж: Фома Макаров

Выковка, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна Фомина

Отец ребёнка: Фома Макаров

Выковка, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Прохор Фомин

Отец ребёнка: Фома Макаров

Выковка, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Авдотья Фомина

Отец ребёнка: Фома Макаров

Выковка, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1795
Выковка, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

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