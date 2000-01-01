Петр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пётр

Мать: Промзилева Наталья Ивановна

Смерть
1941
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