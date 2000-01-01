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Петр Петрович
Петр Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1941
Пол
Мужской
Отец
Пётр
Мать
Промзилева Наталья Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Пётр
Мать:
Промзилева Наталья Ивановна
Смерть
1941
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