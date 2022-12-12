Крымов Петр Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Рождение ребёнка
1750
Сын: Крымов Петр Петров
Мать ребёнка: Крымова Матрона Петрова
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Крымов Иван Петров
Мать ребёнка: Крымова Федосья Алексеева
Рождение ребёнка
1757
Сын: Крымов Федор Петров
Мать ребёнка: Крымова Матрона Петрова
Рождение ребёнка
1819
Сын: Крымов Михаил Петров
Мать ребёнка: Крымова Матрона Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Петрова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла Петрова
Мать ребёнка: Крымова Матрона Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно