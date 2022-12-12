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Крымов Петр Иванов

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Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: Крымов Иван меньшой Егоров

Мать: Крымова Катерина Трифонова

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Крымов Петр Петров

Мать ребёнка: Крымова Матрона Петрова

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Крымов Иван Петров

Мать ребёнка: Крымова Федосья Алексеева

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Крымов Федор Петров

Мать ребёнка: Крымова Матрона Петрова

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Крымов Михаил Петров

Мать ребёнка: Крымова Матрона Петрова

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Петрова

Мать ребёнка: не указана

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла Петрова

Мать ребёнка: Крымова Матрона Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крымова Федосья Алексеева

Смерть
Неизвестно
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