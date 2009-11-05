Рязанцев Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРязанцев Михаил Иванович

Рязанцев Михаил Иванович

Место рождения

ссср

Дата рождения

14.08.1935

Дата смерти

05.11.2009

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1935

Отец: Рязанцев Иван

Мать: не указана

ссср
Рождение ребёнка
02.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рязанцева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
19.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рязанцева Мария Васильевна

Льгов, город Льгов, Курская область
Рождение ребёнка
17.02.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рязанцева Мария Васильевна

Льгов, город Льгов, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанцев Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Рязанцева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рязанцева Мария Васильевна

Смерть
05.11.2009
Льгов, город Льгов, Курская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область