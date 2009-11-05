Рязанцев Михаил Иванович
Место рожденияссср
Дата рождения14.08.1935
Дата смерти05.11.2009
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1935
Отец: Рязанцев Иван
Мать: не указана
ссср
Рождение ребёнка
02.12.1964
Рождение ребёнка
19.01.1971
Рождение ребёнка
17.02.1976
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рязанцева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
05.11.2009
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область