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Осинкин Фёдор Семёнович

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Место рождения

Тарасово, Удмуртская Республика Россия

Дата рождения

1738

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Настасья Фёдоровна

Мать ребёнка: Осинкина Мария Семёновна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1764 и 1765

Сын: Осинкин Ефим Фёдорович

Мать ребёнка: Осинкина Мария Семёновна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1768 и 1769

Сын: Осинкин Максим Фёдорович

Мать ребёнка: Осинкина Мария Семёновна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1779 и 1780

Сын: Осинкин Лев Фёдорович

Мать ребёнка: Осинкина Мария Семёновна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1782 и 1783

Сын: Осинкин Галактион Фёдорович

Мать ребёнка: Осинкина Мария Семёновна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осинкин Яков Фёдорович

Мать ребёнка: Осинкина Мария Семёновна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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