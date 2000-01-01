Осинкин Фёдор Семёнович
Место рожденияТарасово, Удмуртская Республика Россия
Дата рождения1738
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Настасья Фёдоровна
Мать ребёнка: Осинкина Мария Семёновна
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1764 и 1765
Мать ребёнка: Осинкина Мария Семёновна
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1768 и 1769
Мать ребёнка: Осинкина Мария Семёновна
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1779 и 1780
Мать ребёнка: Осинкина Мария Семёновна
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1782 и 1783
Сын: Осинкин Галактион Фёдорович
Мать ребёнка: Осинкина Мария Семёновна
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Осинкина Мария Семёновна
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно