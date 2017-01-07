Абузов Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1963
Дата смерти07.01.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абузова (Буробина) Галина Александровна
Рождение ребёнка
25.02.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абузова (Буробина) Галина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.2017