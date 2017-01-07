Абузов Иван Андреевич 26.01.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абузов Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1963

Дата смерти

07.01.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1966 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абузова (Буробина) Галина Александровна

Рождение ребёнка
25.02.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абузова (Буробина) Галина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абузова (Буробина) Галина Александровна

Смерть
07.01.2017

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