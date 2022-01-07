Чурюкин Виктор Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1959
Дата смерти07.01.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1983
Дочь: Чурюкина Наталья Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
07.01.2022