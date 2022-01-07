Чурюкин Виктор Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурюкин Виктор Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1959

Дата смерти

07.01.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1983

Дочь: Чурюкина Наталья Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
07.01.2022