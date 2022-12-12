Бердников Андрей Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1867
Мать ребёнка: не указана
Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1891
Чик-Елга, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
До 1891
починок Пирожков (Пирогов), Большешурминская волость (недалеко от починка Отарский/Атарской), Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно