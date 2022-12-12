Бердников Андрей Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердников Андрей Прохорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

БМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Бердников Егор Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1891
Чик-Елга, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
До 1891
починок Пирожков (Пирогов), Большешурминская волость (недалеко от починка Отарский/Атарской), Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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