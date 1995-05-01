Алексенцева (Попова) Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1995
Отец: Попов Игорь
Мать: Галина
Рождение ребёнка
20.05.2016
г.Тамбов
Рождение ребёнка
10.06.2018
Рождение ребёнка
06.01.2020
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно