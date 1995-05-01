Алексенцева (Попова) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексенцева (Попова) Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

1978 г.р.

Муж

1989 г.р.

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1995

Отец: Попов Игорь

Мать: Галина

Рождение ребёнка
20.05.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексенцев Эдуард Игоревич

г.Тамбов
Рождение ребёнка
10.06.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексенцев Эдуард Игоревич

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.01.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексенцев Эдуард Игоревич

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексенцев Эдуард Игоревич

Место жительства
Неизвестно