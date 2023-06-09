Лунев (Золотарева) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунев (Золотарева) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1947 г.р.

Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Лунев Евгений

Томск, город Томск, Томская область
Рождение
08.07.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1981

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Лунев Евгений

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
14.07.?

Дочь: Дина

Отец ребёнка: Лунев Евгений

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
14.?.?

Дочь: Чье Марина

Отец ребёнка: Лунев Евгений

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунев Евгений

Томск, город Томск, Томская область