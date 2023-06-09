Лунев (Золотарева) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Лунев Евгений
Рождение
08.07.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1981
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Лунев Евгений
Рождение ребёнка
14.07.?
Дочь: Дина
Отец ребёнка: Лунев Евгений
Рождение ребёнка
14.?.?
Дочь: Чье Марина
Отец ребёнка: Лунев Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лунев Евгений