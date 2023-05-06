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Карачун Юлия Николаевна
Карачун Юлия Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.12.1980
Пол
Женский
Отец
Березовец Николай Васильевич
1951 г.р.
Мать
Березовец Валентина Ивановна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
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ЖИ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
05.12.1980
Отец:
Березовец Николай Васильевич
Мать:
Березовец Валентина Ивановна
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