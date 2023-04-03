Кострова Татьяна Ивановна? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кострова Татьяна Ивановна?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1912

Дочь: Кошкина Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Костров Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.10.1923

Сын: Костров Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Костров Дмитрий Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно