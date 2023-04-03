Кострова Татьяна Ивановна?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1912
Дочь: Кошкина Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Костров Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.10.1923
Сын: Костров Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Костров Дмитрий Дмитриевич
Работа или профессия
Неизвестно