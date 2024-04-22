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Кабанов Иван Васильев

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

26.09.1897 ст.

Дата смерти

06.10.1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1897 ст.

Отец: Кабанов Василий Иванович

Мать: Кабанова Татьяна Алексеевна

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
26.09.1897 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Иван Алексеев Титов
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
06.10.1897 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от слабости
Похороны
07.10.1897 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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