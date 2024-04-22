Кабанов Иван Васильев
Место рождения
Дата рождения26.09.1897 ст.
Дата смерти06.10.1897 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1897 ст.
Крещение
26.09.1897 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Иван Алексеев Титов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.10.1897 ст.
Причина смерти: от слабости
Похороны
07.10.1897 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя