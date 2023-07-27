Левша Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Сын: Левша Валентин Алексеевич
Мать ребёнка: Левша (Щербакова) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
31.10.1909
Дочь: Павлова (Левша) Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Левша (Щербакова) Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно