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Левша Алексей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левша (Щербакова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Левша Валентин Алексеевич

Мать ребёнка: Левша (Щербакова) Анна Дмитриевна

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
31.10.1909

Дочь: Павлова (Левша) Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Левша (Щербакова) Анна Дмитриевна

Днепр, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно

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