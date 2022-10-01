Васягина (Даренская) Тамара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.02.1940
Дата смерти01.10.2022
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1940
Рождение ребёнка
23.11.1962
Дочь: Исаева Ольга Михайловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.08.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
01.10.2022