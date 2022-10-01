Васягина (Даренская) Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васягина (Даренская) Тамара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.02.1940

Дата смерти

01.10.2022

Пол

Женский

Отец

Мать

1912 г.р.

Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1940

Отец: Даренский Иван Александрович

Мать: Крицкая Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.11.1962

Дочь: Исаева Ольга Михайловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.08.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
01.10.2022
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