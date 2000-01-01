Пукенис Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПукенис Иван

Пукенис Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1882

Дочь: Петрунеля

Мать ребёнка: Пукенис Марьяна

дер. Заречная Оникштынской волости
Рождение ребёнка
27.11.1883

Дочь: Людвика Ивановна

Мать ребёнка: Пукенис Марьяна

Малые Оникшты
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пукенис Марьяна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close