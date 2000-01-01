Пукенис Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1882
Дочь: Петрунеля
Мать ребёнка: Пукенис Марьяна
дер. Заречная Оникштынской волости
Рождение ребёнка
27.11.1883
Дочь: Людвика Ивановна
Мать ребёнка: Пукенис Марьяна
Малые Оникшты
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пукенис Марьяна
Смерть
Неизвестно