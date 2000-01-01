(Riedinger) Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Riedinger) Maria

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1785 г.р.

Мать

Около 1783 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Riedinger Franz

Мать: Maria

Смерть
Неизвестно
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