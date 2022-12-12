Коннова (Иванова) Матрёна Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коннова (Иванова) Матрёна Потаповна

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

08.11.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1895 ст.

Отец: Иванов Потап Фёдорович

Мать: Иванова Устинья Степановна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.02.1916 ст.

Муж: Коннов Константин Петрович

Рождение ребёнка
01.10.1916 ст.

Сын: Коннов Алексей Константинович

Отец ребёнка: Коннов Константин Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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