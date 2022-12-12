Коннова (Иванова) Матрёна Потаповна
Место рождения
Дата рождения08.11.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1895 ст.
Отец: Иванов Потап Фёдорович
Бракосочетание
10.02.1916 ст.
Рождение ребёнка
01.10.1916 ст.
Сын: Коннов Алексей Константинович
Отец ребёнка: Коннов Константин Петрович
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно