Павлеева (Похомова) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1947
Дата смерти18.09.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
23.02.1972
Дочь: Блувштейн (Павлеева) Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: Павлеев Евгений Сергеевич
Рождение ребёнка
22.09.1976
Дочь: Блувштейн (Павлеева) Славина Евгеньевна
Отец ребёнка: Павлеев Евгений Сергеевич
Смерть
18.09.2021