Павлеева (Похомова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлеева (Похомова) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1947

Дата смерти

18.09.2021

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1947

Отец: Похомов Петр

Мать: Похомова (Малыхина) Александра Панкратовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлеев Евгений Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
23.02.1972

Дочь: Блувштейн (Павлеева) Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Павлеев Евгений Сергеевич

Рождение ребёнка
22.09.1976

Дочь: Блувштейн (Павлеева) Славина Евгеньевна

Отец ребёнка: Павлеев Евгений Сергеевич

Смерть
18.09.2021

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