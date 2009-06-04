Трухина Клавдия Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1925
Дата смерти04.06.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трухина Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Трухин Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трухин Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Трухин Анатолий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.06.2009