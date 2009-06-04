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Трухина Клавдия Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1925

Дата смерти

04.06.2009

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трухина Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Трухин Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трухин Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Трухин Анатолий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трухин Анатолий Иванович

Смерть
04.06.2009