Петрушин Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Петрушин Филипп Николаевич
Мать ребёнка: Петрушина Апросинья Артемовна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Петрушин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Петрушина Апросинья Артемовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрушина Арина Николаевна
Мать ребёнка: Петрушина Апросинья Артемовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петрушин Ксенофонт Николаевич
Мать ребёнка: Петрушина Апросинья Артемовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрушина Василиса Николаевна
Мать ребёнка: Петрушина Апросинья Артемовна
Смерть
Неизвестно