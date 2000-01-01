Петрушин Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрушин Николай Степанович

Петрушин Николай Степанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Петрушин Филипп Николаевич

Мать ребёнка: Петрушина Апросинья Артемовна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Петрушин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Петрушина Апросинья Артемовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрушина Арина Николаевна

Мать ребёнка: Петрушина Апросинья Артемовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрушин Ксенофонт Николаевич

Мать ребёнка: Петрушина Апросинья Артемовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрушина Василиса Николаевна

Мать ребёнка: Петрушина Апросинья Артемовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close