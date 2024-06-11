Александра Поликарпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Поликарпова

Александра Поликарпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Софроний Федоров

Рождение ребёнка
08.07.1906 ст.

Сын: Кириак Софронов

Отец ребёнка: Софроний Федоров

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Иштомар солдат Иван Павлов
Смерть
Неизвестно

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