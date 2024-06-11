Александра Поликарпова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Софроний Федоров
Рождение ребёнка
08.07.1906 ст.
Сын: Кириак Софронов
Отец ребёнка: Софроний Федоров
Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Иштомар солдат Иван Павлов
Смерть
Неизвестно