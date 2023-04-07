Скутин Григорий Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти13.07.1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Скутин Евдоким Кузьмич
Мать: Скутина Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Скутин Гелярий Григорьевич
Мать ребёнка: Скутина Юлия Каземировна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Скутин Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Скутина Юлия Каземировна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Скутина Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Скутина Юлия Каземировна
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Скутина Юлия Каземировна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Скутина Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Скутина Юлия Каземировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скутина Юлия Каземировна
Место жительства
Неизвестно
Верхне-Назаровский район, Западно-Сибирский край, Россия
Смерть
13.07.1936