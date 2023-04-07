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Скутин Григорий Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

13.07.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Скутин Евдоким Кузьмич

Мать: Скутина Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Скутин Гелярий Григорьевич

Мать ребёнка: Скутина Юлия Каземировна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Скутин Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Скутина Юлия Каземировна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Скутина Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Скутина Юлия Каземировна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Скутин Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Скутина Юлия Каземировна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Скутина Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Скутина Юлия Каземировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скутина Юлия Каземировна

Место жительства
Неизвестно
Верхне-Назаровский район, Западно-Сибирский край, Россия
Смерть
13.07.1936