Лебедев Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лебедев Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Лебедева Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лебедева Александра
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Лебедева Александра
Старое, Межевской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Варенцова (Лебедева) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Лебедева Александра
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Лебедева Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Лебедева Александра
Смерть
Неизвестно