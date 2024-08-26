Лебедев Иван Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Иван Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лебедев Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Лебедева Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Александра

Рождение ребёнка
1920

Сын: Лебедев Иван Иванович

Мать ребёнка: Лебедева Александра

Старое, Межевской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Варенцова (Лебедева) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Лебедева Александра

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Лебедева Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Лебедева Александра

Смерть
Неизвестно

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