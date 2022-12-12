Иванова Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Матрона

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1883 ст.

Сын: Игнатий Павлов

Отец ребёнка: Егоров Павел

Егоркино, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Ранее деревня имела название Пазитова (Арискино)
Смерть
Неизвестно
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