Иванова Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1883 ст.
Сын: Игнатий Павлов
Отец ребёнка: Егоров Павел
Егоркино, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Ранее деревня имела название Пазитова (Арискино)
Смерть
Неизвестно