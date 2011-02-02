Балакирев Александр
Место рожденияКиргизия, г Пржевальск
Дата рождения18.05.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1955
Отец: Балакирев Анатолий
Мать: Балакирева Валентина
Киргизия, г Пржевальск
Бракосочетание
10.02.1983
Жена: Балакирева Галина
г.Углич, Ярославской обл.
Рождение ребёнка
05.09.1983
Сын: Владислав
Мать ребёнка: Балакирева Галина
Рождение ребёнка
30.09.1987
Сын: Балакирев Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Балакирева Галина
г.Углич, Ярославской обл.