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Балакирев Александр

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Место рождения

Киргизия, г Пржевальск

Дата рождения

18.05.1955

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1955

Отец: Балакирев Анатолий

Мать: Балакирева Валентина

Киргизия, г Пржевальск
Бракосочетание
10.02.1983

Жена: Балакирева Галина

г.Углич, Ярославской обл.
Рождение ребёнка
05.09.1983

Сын: Владислав

Мать ребёнка: Балакирева Галина

Рождение ребёнка
30.09.1987

Сын: Балакирев Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Балакирева Галина

г.Углич, Ярославской обл.
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