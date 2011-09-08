Недотопа Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недотопа Петр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1935

Дата смерти

08.09.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1968

Дочь: Березовская Наталья Петровна

Мать ребёнка: Недотопа Ирина Григорьевна

Ак-Тюз, Киргизия
Смерть
08.09.2011
Орловка, Кеминский р-он, Киргизская ССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Орловка, Кеминского, Киргизская ССР
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