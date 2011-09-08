Недотопа Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1935
Дата смерти08.09.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.06.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1968
Дочь: Березовская Наталья Петровна
Мать ребёнка: Недотопа Ирина Григорьевна
Ак-Тюз, Киргизия
Смерть
08.09.2011
Орловка, Кеминский р-он, Киргизская ССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Орловка, Кеминского, Киргизская ССР