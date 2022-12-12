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Енговатова Мария Устинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Енговатова Матрена Васильева

Отец ребёнка: Енговатов Василий Аникеев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Енговатов Матвей Васильев

Отец ребёнка: Енговатов Василий Аникеев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Енговатов Зеновий Васильев

Отец ребёнка: Енговатов Василий Аникеев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Енговатов Василий Аникеев

Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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