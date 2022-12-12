Енговатова Мария Устинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Енговатова Матрена Васильева
Отец ребёнка: Енговатов Василий Аникеев
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Енговатов Матвей Васильев
Отец ребёнка: Енговатов Василий Аникеев
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Енговатов Зеновий Васильев
Отец ребёнка: Енговатов Василий Аникеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858