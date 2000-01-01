Чередова Василиса Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Василиса Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1694 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Чередов Кирилл Иванов

Отец ребёнка: Чередов Иван Борисов

Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Чередов Родион Иванов

Отец ребёнка: Чередов Иван Борисов

Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Чередов Михаил Иванов

Отец ребёнка: Чередов Иван Борисов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Иван Борисов

Смерть
Неизвестно
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