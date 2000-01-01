Чередова Василиса Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1716
Отец ребёнка: Чередов Иван Борисов
Рождение ребёнка
Около 1717
Отец ребёнка: Чередов Иван Борисов
Рождение ребёнка
Около 1719
Отец ребёнка: Чередов Иван Борисов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чередов Иван Борисов
Смерть
Неизвестно