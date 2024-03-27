Зайнагабдинов Ибиамин Исхак Улы
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1833
Отец: Зайнагабдинов Исхак
Мать: Зайнагабдинова Халимзада
д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Зайнагабдинова Ах...
Зяк-Ишметово, 453368, Россия
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Зайнагабдинова Ах...
Зяк-Ишметово, 453368, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайнагабдинова Ах...
Смерть
Неизвестно
д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан