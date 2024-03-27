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Зайнагабдинов Ибиамин Исхак Улы

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Зайнагабдинов Исхак

Мать: Зайнагабдинова Халимзада

д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Зайнагабдинов Гатиатулла

Мать ребёнка: Зайнагабдинова Ах...

Зяк-Ишметово, 453368, Россия
Рождение ребёнка
1860

Сын: Зайнагабдинов Лутфулла

Мать ребёнка: Зайнагабдинова Ах...

Зяк-Ишметово, 453368, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайнагабдинова Ах...

Смерть
Неизвестно
д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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