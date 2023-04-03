Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смерти1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1736
Муж: Сила Федоров
Рождение ребёнка
19.04.1738
Сын: Иван Силин
Отец ребёнка: Сила Федоров
Рождение ребёнка
1748
Сын: Демид Силин
Отец ребёнка: Сила Федоров
Рождение ребёнка
1752
Сын: Федот Силин
Отец ребёнка: Сила Федоров
Рождение ребёнка
1753
Сын: Никон Силин
Отец ребёнка: Сила Федоров
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Сила Федоров
Смерть
1772