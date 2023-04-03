Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

1772

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1719 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1736

Муж: Сила Федоров

Рождение ребёнка
19.04.1738

Сын: Иван Силин

Отец ребёнка: Сила Федоров

Рождение ребёнка
1748

Сын: Демид Силин

Отец ребёнка: Сила Федоров

Рождение ребёнка
1752

Сын: Федот Силин

Отец ребёнка: Сила Федоров

Рождение ребёнка
1753

Сын: Никон Силин

Отец ребёнка: Сила Федоров

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Сила Федоров

Смерть
1772