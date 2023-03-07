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Суднишников Дмитрий (Митка)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1565

Дата смерти

После 1614

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1565

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1585

Сын: Суднишников Игнатий (Игнашка) Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

дер. Ереминская, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1590

Сын: Суднишников Бажен (Баженко Бажа) Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

дер. Ереминская, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суднишников Максим (Максимко) Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

дер. Ереминская, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Ереминская, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1614
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