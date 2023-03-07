Суднишников Дмитрий (Митка)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1565
Дата смертиПосле 1614
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1565
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1585
Сын: Суднишников Игнатий (Игнашка) Дмитриев
Мать ребёнка: не указана
дер. Ереминская, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1590
Сын: Суднишников Бажен (Баженко Бажа) Дмитриев
Мать ребёнка: не указана
дер. Ереминская, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суднишников Максим (Максимко) Дмитриев
Мать ребёнка: не указана
дер. Ереминская, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Ереминская, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1614