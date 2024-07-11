Ниязова Абдрахимова Зубайда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1915
Дочь: Ниязова Гафифа Абдурахмановна
Отец ребёнка: Ниязов Абдурахман Нурмухамедович
Рождение ребёнка
29.07.1924
Сын: Ниязов Акрам Абдурахманович
Отец ребёнка: Ниязов Абдурахман Нурмухамедович
Рождение ребёнка
Около 06.01.1927
Сын: Ниязов Фуатбек
Отец ребёнка: Ниязов Абдурахман Нурмухамедович
Смерть
Неизвестно