Ниязова Абдрахимова Зубайда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиязова Абдрахимова Зубайда

Ниязова Абдрахимова Зубайда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1915

Дочь: Ниязова Гафифа Абдурахмановна

Отец ребёнка: Ниязов Абдурахман Нурмухамедович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
29.07.1924

Сын: Ниязов Акрам Абдурахманович

Отец ребёнка: Ниязов Абдурахман Нурмухамедович

Рождение ребёнка
Около 06.01.1927

Сын: Ниязов Фуатбек

Отец ребёнка: Ниязов Абдурахман Нурмухамедович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.