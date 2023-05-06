Шелепина Мариамия Андреевна
Место рожденияРыбинский уезд, Ярославская губерния
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1763
Дочь: Агрепена Стефановна
Отец ребёнка: Шелепин Стефан Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шелепин Стефан Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно