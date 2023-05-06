Шелепина Мариамия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелепина Мариамия Андреевна

Место рождения

Рыбинский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1763

Дочь: Агрепена Стефановна

Отец ребёнка: Шелепин Стефан Сергеевич

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелепин Федор Стефанович

Отец ребёнка: Шелепин Стефан Сергеевич

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелепин Стефан Сергеевич

Смерть
Неизвестно