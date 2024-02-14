Любченко Мария (Марина) Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.02.1887
Отец ребёнка: Любченко Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
02.08.1888
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Любченко Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
15.04.1894
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Любченко Иван Григорьевич
Близнец
Рождение ребёнка
15.04.1894
Сын: Любченко Георгий Иванович
Отец ребёнка: Любченко Иван Григорьевич
Близнец
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Любченко Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
19.03.1897
Отец ребёнка: Любченко Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно