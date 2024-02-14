Любченко Мария (Марина) Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любченко Мария (Марина) Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1887

Сын: Любченко Власий Иванович

Отец ребёнка: Любченко Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
02.08.1888

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Любченко Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
15.04.1894

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Любченко Иван Григорьевич

Близнец
Рождение ребёнка
15.04.1894

Сын: Любченко Георгий Иванович

Отец ребёнка: Любченко Иван Григорьевич

Близнец
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Любченко Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
19.03.1897

Сын: Любченко Иван Иванович

Отец ребёнка: Любченко Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любченко Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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